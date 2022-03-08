Втрати окупантів: українські військові знищили 303 танки та 80 вертольотів
Від початку окупаційних дій загинуло 12 тис. особового складу агресора
Триває тринадцятий день ординського вторгнення в Україну. Увесь цей час українські військові мужньо захищають рідну землю, а також знищують кремлівських загарбників. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 (включно) орієнтовно склали:
- особового складу ‒ майже 12 тисяч осіб,
- танків ‒ 303 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1036 од,
- артилерійських систем –120,
- РСЗВ – 56,
- засоби ППО - 27,
- літаків – 48,
- гелікоптерів – 80 од,
- автомобільної техніки –474,
- кораблі / катери – 3 од,
- цистерн з ПММ – 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.
«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 8 березня атакували Суми. Внаслідок авіаудару загинули щонайменше дев'ятеро мирних жителів.