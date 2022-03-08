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    Події в Україні

    Втрати окупантів: українські військові знищили 303 танки та 80 вертольотів

    Підрахунок точних втрат ворога ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій - Втрати окупантів: українські військові знищили 303 танки та 80 вертольотів
    Підрахунок точних втрат ворога ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій
    фото: Генеральний штаб ЗСУ

    Від початку окупаційних дій загинуло 12 тис. особового складу агресора

    Триває тринадцятий день ординського вторгнення в Україну. Увесь цей час українські військові мужньо захищають рідну землю, а також знищують кремлівських загарбників. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 (включно) орієнтовно склали:

    • особового складу ‒ майже 12 тисяч осіб,
    • танків ‒ 303 од,
    • бойових броньованих машин ‒ 1036 од,
    • артилерійських систем –120,
    • РСЗВ – 56,
    • засоби ППО - 27,
    • літаків – 48,
    • гелікоптерів – 80 од,
    • автомобільної техніки –474,
    • кораблі / катери – 3 од,
    • цистерн з ПММ – 60,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

    Українські військові знищили понад 11 тис.окупантів
    Українські військові знищили понад 11 тис.окупантів

    «Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

    Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 8 березня атакували Суми. Внаслідок авіаудару загинули щонайменше дев'ятеро мирних жителів.

    Читайте також: Тринадцята доба війни. Ситуація станом на ранок 8 березня
    Теги: окупанти Суми ЗСУ війна військові #stoprussia
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    Втрати окупантів: українські військові знищили 303 танки та 80 вертольотів