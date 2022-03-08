Оборона України. Ситуація в усіх регіонах на ранок 8 березня

Триває тринадцята доба героїчного протистояння українців російському воєнному вторгненню

Російські загарбники у ніч проти 8 березня атакували Суми. Внаслідок авіаудару загинули щонайменше дев'ятеро мирних жителів. У інших областях ніч минула здебільшого спокійно.

Київщина

Бої у Ірпіні. Обстріли: Макаров, район Гостомеля. Рух ворожої техніки на півночі Броварського району. Постійна тривога авіаударів по Василькову, Білій Церкві, Гостомель, Узин. Готуємося до евакуації.

Кіровоградщина та Волинь

Ніч була спокійною

Херсон

О другій годині ночі було чутно потужні взриви. Наслідки з'ясовуються.

Житомирщина

На Житомирщині ніч була спокійною. Перед тим ввечері — авіаналіт. Удар по двом нафтобазам та промзоні.

Запорізька область

Ситуація по області: ворог готується до наступу в бік Запоріжжя, здійснюючі перегрупування військ. В окупованих населених пунктах Пологи, Василіва, Токмак, Мелітополь, Бердянськ таЕнергодар ситуація контролюється очільниками громад. В цей же час ворог намагається встановити поліцейський режим за допомогою неприхованого терору, спрямованого на цивільниих.

Рівненщина та Вінниччина

Ніч минула спокійно

Хмельницька область

Повітряна тривога. Намагання обстріляти Старокостянтинів. Атаку відбито

Тернопіль та Черкаси

Ніч була спокійною

Львівщина

Ніч була тихою

Чернігівщина

Чернігівська область: вночі кілька повітряних тривог. Оборонні бої біля Чернігова, по області.

Сумщина

Авіаційний наліт по житловим кварталам міста, у приватний сектор. Понад 20 загиблих та поранених, серед яких діти. Сумський район – також авіаудари по селах, по звичайних будинках. Кількість жертв уточнюється. Охтирка – нічний авіаналіт, бомбили житлові квартали, приватний сектор, продуктові магазини. Знову вдарили по і так розбитій ТЕЦ. Місто без тепла повністю, 4 день. Кількість жертв уточнюється, ДСНС розбирає завали.

Полтавщина

Ввечері – повітряні тревоги у Лубнах та Полтаві. Ніч – спокійно.

Чернівці

В Чернівцях ввечері була повітряна тривога. Ніч пройшла спокійно

Івано-Франківськ

Ніч минула спокійно

Луганщина

Обстріли Попасної, Рубіжного та Сєвєродонецька. У Попасній попадання у психоневрологічний диспансер - 2 загиблих. У Рубіжному - 3 поранених цивільних. Відсутнє газопостачання, частково електрика та вода

Донеччина

Мангуш (останнє смт перед Маріуполем) — під контролем русні. Маріуполь сьогодні пробився на зв'язок - ненадовго, зараз знову зникне. У місті катастрофа. Дуже чекають на гуманітарку. Волноваху вже зрівняли із землею. Евакуація звідти сьогодні продовжиться. В районі Авдіївки обстріли. В районі Мар'їнки зранку розпочався бій

Одеса

Ніч була спокійною

Миколаївщина

По Миколаєву – вчора відбили від міста орків. У ночі лунали вибухи. По області вночі все було тихо. Дніпро На Дніпропетровщині ніч минула без тривог.

Харківщина

Харків вночі – відносно спокійно, по області велися бої в Ізюмському та Дергачівському напрямках.

Закарпаття

Ніч була спокійною.

Триває тринадцята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує наступальну операцію, але темп просування його військ значно уповільнився.