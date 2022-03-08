Санкції в дії: у Росії рекордно злетів курс долара

Через санкції в РФ тепер проблеми з покупкою долара

Станом на ранок 8 березня в РФ відкрилися не всі обмінники

Від початку війни проти України у Росії рекордно зросла вартість долара на готівковому ринку. Зараз за долар просять 190 рублів. Про це свідчать дані моніторингу banki.ru.

При цьому спостерігається дефіцит валюти, станом на ранок 8 березня в Росії відкрилися не всі обмінники, частина з них порожні. Через санкції в РФ тепер проблеми з покупкою долара.

Нагадаємо, американський фінансовий конгломерат Morgan Stanley заявив, що дефолт в Росії може відбутися вже до 15 квітня 2022 року. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними Morgan Stanley, шанси на те, що Росія виплатить свій зовнішній борг швидко зменшуються в міру падіння цін на облігації, рецесії, що насувається в країні та накопичення різних обмежень на платежі після вторгнення в Україну.

Раніше стало відомо, що дефолт близько: кредитний рейтинг Росії пробив дно.

Нагадаємо, агентство Fitch знизило рейтинги російських банків.