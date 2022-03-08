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    Син та онук Ротару на човні намагалися покинути Україну

    Співачка Софія Ротару на п'ятий день війни в Україні написала у соцмережі, що &laquo;російські ракети вбивають мирних жителів та руйнують міста України&raquo; - Син та онук Ротару на човні намагалися покинути Україну
    Співачка Софія Ротару на п'ятий день війни в Україні написала у соцмережі, що «російські ракети вбивають мирних жителів та руйнують міста України»
    фото з відкритих джерел

    Чоловіки хотіли втекти до Молдови

    У понеділок, 7 березня, біля ділянки українсько-молдавського кордону у місті Могилів-Подільському було затримано групу з 9 осіб, які намагалися незаконно перетнути державний кордон України. Про це повідомляє видання «Страна» з посиланням на Службу безпеки України.

    Серед затриманих були вісім українців призовного віку та так званий «поводир» громадянин Молдови. Чоловіки човном намагалися переправитися до Молдови. Усіх їх було затримано.

    Серед тих, хто переправлявся до Молдови, можна по фото впізнати Руслана Євдокименко та Анатолія Євдокименка сина та онука відомої співачки Софії Ротару.

    Копія паспорта сина Софії Ротару Руслана Євдокименка

    Копія паспорта сина Софії Ротару Руслана Євдокименка

    Копія паспорта онука Софії Ротару Анатолія Євдокименка

    Копія паспорта онука Софії Ротару Анатолія Євдокименка

    Додамо, що зараз в Україні оголошено військовий стан та загальну мобілізацію. Це означає, що залишати територію країни чоловікам, за кількома винятками, призовного віку заборонено.

    Нагадаємо, в Україні триває 13 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Як відомо, співачка Софія Ротару на п'ятий день війни в Україні, яку розпочала влада Росії, відреагувала на війну в Україні. Виконавиця написала, що «російські ракети вбивають мирних жителів та руйнують міста України». За словами Ротару, наразі вона перебуває у Києві та з болем у серці спостерігає за подіями, які відбуваються в країні.

    «Незалежність і свобода коштують дорого – це правда, але невже вони варті того, щоб російські ракети знищували мирних жителів, дітей та руйнували міста України. Ці факти розривають моє серце на шматки! Я у Києві! Молюся за наших захисників та мир в Україні! Пишу цей текст, а мої руки тремтять. Тремтять, бо в Україні йдуть жорстокі бої. Сил нам усім та миру!» написала Ротару.

    Теги: війна незалежність співачка София Ротару #stoprussia
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    Син та онук Ротару на човні намагалися покинути Україну