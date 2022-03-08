Син та онук Ротару на човні намагалися покинути Україну

Співачка Софія Ротару на п'ятий день війни в Україні написала у соцмережі, що «російські ракети вбивають мирних жителів та руйнують міста України»

Чоловіки хотіли втекти до Молдови

У понеділок, 7 березня, біля ділянки українсько-молдавського кордону у місті Могилів-Подільському було затримано групу з 9 осіб, які намагалися незаконно перетнути державний кордон України. Про це повідомляє видання «Страна» з посиланням на Службу безпеки України.

Серед затриманих були вісім українців призовного віку та так званий «поводир» – громадянин Молдови. Чоловіки човном намагалися переправитися до Молдови. Усіх їх було затримано.

Серед тих, хто переправлявся до Молдови, можна по фото впізнати Руслана Євдокименко та Анатолія Євдокименка – сина та онука відомої співачки Софії Ротару.

Копія паспорта сина Софії Ротару Руслана Євдокименка

Копія паспорта онука Софії Ротару Анатолія Євдокименка

Додамо, що зараз в Україні оголошено військовий стан та загальну мобілізацію. Це означає, що залишати територію країни чоловікам, за кількома винятками, призовного віку заборонено.

Нагадаємо, в Україні триває 13 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як відомо, співачка Софія Ротару на п'ятий день війни в Україні, яку розпочала влада Росії, відреагувала на війну в Україні. Виконавиця написала, що «російські ракети вбивають мирних жителів та руйнують міста України». За словами Ротару, наразі вона перебуває у Києві та з болем у серці спостерігає за подіями, які відбуваються в країні.

«Незалежність і свобода коштують дорого – це правда, але невже вони варті того, щоб російські ракети знищували мирних жителів, дітей та руйнували міста України. Ці факти розривають моє серце на шматки! Я у Києві! Молюся за наших захисників та мир в Україні! Пишу цей текст, а мої руки тремтять. Тремтять, бо в Україні йдуть жорстокі бої. Сил нам усім та миру!» – написала Ротару.