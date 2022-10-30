Втрати рашистів: ЗСУ на півдні знищили ворожі комплекси «Тунгуска» та «Панцир»

ЗСУ завдали ударів по ворогу на півдні та знищили техніку рашистів

Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 190 вогневих завдань

Збройні сили України на півдні знищили російські зенітні ракетно-гарматні комплекси «Тунгуска» та «Панцир-С1». Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

«Обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямку залишається стабільно складною, але контрольованою. Противник продовжує тримати оборону та намагається утримати зайняті рубежі. Водночас, наносив вогневе ураження наших військ із застосуванням авіації, РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів, танків – як вздовж лінії бойового зіткнення, так і по прилеглих територіальних громадах», – йдеться у повідомленні.

За інформацією військових, з метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії ворог активізував повітряну розвідку.

«Протягом бойового дня противник здійснив 6 авіаційних ударів по точках розгортання ППО, опорних пунктах, районах зосередження живої сили та техніки. Українська авіація відповіла десятьма авіаударами по скупченню живої сили противника та військової техніки», – повідомили у командуванні.

Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 190 вогневих завдань.

«За підтвердженими результатами протягом дня знищено 57 рашистів, самохідну артилерійсько-мінометну установку «Нона», самохідні гаубиці «Акація» та «Мста-С», гаубиці «Д-20» та «Мста-Б», зенітні ракетно-гарматні комплекси «Тунгуска» та «Панцир-С1», 1 танк та 7 одиниць авто-бронетехніки. Пошкоджено ще танк та 3 одиниці авто-бронетехніки», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вперше від початку війни Росії проти України ЗСУ знищили цілу артилерійську батарею одразу і з п'яти самохідних установок окупантів.