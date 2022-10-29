ЗСУ збили крилату ракету, що летіла на Запоріжжя

У результаті підриву ракета змінила курс і впала на безлюдному місці

Збройні сили України під час повітряної тривоги знищили крилату ракету, яка летіла з російського Ростова у напрямку Запоріжжя. Про це повідомляє пресслужба Повітряного командування «Схід».

«Сьогодні мобільний розрахунок ПЗРК виявив та здійснив пуск по ворожій ракеті «Іскандер-К», яка йшла у напрямку Запоріжжя. У результаті підриву ракета змінила курс і впала на безлюдному місці. За вмілі та своєчасні дії солдатів оператор ПЗРК буде представлений до нагороди», – йдеться у повідомленні командування.

Як повідомлялося, сьогодні, 29 жовтня, російські окупаційні війська завдали удару по об'єктах критичної інфраструктури в Запоріжжі.

Нагадаємо, триває 248-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Водяне, Кам’янка та Невельське Донецької області.