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Безпрецедентна подія. ЗСУ знищили одразу цілу артилерійську батарею окупантів

Альона Боженко
glavcom.ua
Безпрецедентна подія. ЗСУ знищили одразу цілу артилерійську батарею окупантів
ЗСУ вперше одним ударом знищили одразу цілу батарею рашистів
фото ілюстративне

Розгром окупантів відбувся під час українського наступу у Луганській області

Вперше від початку війни Росії проти України ЗСУ знищили цілу артилерійську батарею одразу і з п'яти самохідних установок окупантів.  Про це повідомив військовий журналіст Юрій Бутусов.

«Вперше у війні: ЗСУ знищили одразу цілу батарею з 5 САУ 152 мм Мста-С у селі Невське Луганської області. Також знищено дві вантажівки, на яких перевозили боєкомплект батареї. САУ були знищені, судячи зі щільного розташування, одночасно», – написав Юрій Бутусов. 

Він припустив, що це було влучання ракетами американських РСЗВ М142 HIMARS. 

«Ця безпрецедентна подія відбулась нещодавно, під час українського наступу у Луганській області. Російське командування розгорнуло оборону навколо Невського, але українські війська розгромили росіян. Вагомим фактором успіху стала контрбатарейна боротьба», – зазначив Юрій Бутусов.

Нагадаємо, 29 жовтня українські десантники знищили розрахунок 120-мм міномету, особовий склад та боєкомплект російських загарбників на півдні.

Раніше розвідники показали, як взяли в полон рашистів та затрофеїли техніку на Луганщині.

 

Теги: вантажівки журналіст військова техніка ЗСУ війна окупанти

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