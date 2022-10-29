Деокупація Криму: розвідка повідомила, коли відбудеться контрнаступ ЗСУ

Буданов: «Це станеться лише військовою силою»

Збройні сили України можуть розпочати звільнення окупованого Криму вже наступного року. Деокупація півострова проводитиметься військовим шляхом. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю The Drive.

На запитання, коли Україна може розпочати наступ на Крим і скільки часу знадобиться на те, щоб повернути півострів, Буданов заявив, що йдеться про військову операцію. «Це станеться лише військовою силою, і це станеться наступного року», – зазначив Буданов.

Голова української розвідки відмовився називати конкретний період наступу. «Я утримаюся від цього, вибачте», – відповів він на запитання, коли саме це може статися.

Нагадаємо, триває 248-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Водяне, Кам’янка та Невельське Донецької області.