ЗСУ мають перевагу в артилерії над окупантами на півдні – NYT

Україна зараз має перевагу як у дальності стрільби, так і в високоточних ракетах і артилерійських снарядах, запевняє видання

Українські військовослужбовці наразі мають артилерійську перевагу над російськими силами на півдні. Про це повідомляє The New York Times, із посиланням на українських командирів та військових аналітиків.

Зазначається, що Україна зараз має перевагу як у дальності стрільби, так і в високоточних ракетах і артилерійських снарядах, яких значною мірою бракує Росії. Це стало можливим завдяки західним поставкам зброї та власним безпілотникам.

Видання зауважує, що українські солдати знищують бронетехніку вартістю в мільйони доларів за допомогою дешевих власних безпілотників, а також більш досконалих дронів та іншого озброєння, наданого Сполученими Штатами і союзниками.

«Російські збройні сили залишаються грізною силою з крилатими ракетами, значною армією і мільйонами артилерійських снарядів, хоча і неточних… Проте не можна не помітити, що ситуація на південному фронті змінюється», – йдеться у статті.

За інформацією військових командирів, яких цитує видання, ще влітку на Донеччині Росія випускала приблизно 10 артилерійських снарядів на кожен український снаряд. Проте зараз ситуація кардинально змінилася і тепер обидві сторони випускають приблизно однакову кількість снарядів. Але, як відзначають командири, українські удари не лише мають більшу дальність, але й точніші завдяки супутниковому наведенню ракет та артилерійських снарядів

«Ми можемо дістатися до них, а вони не можуть дістатися до нас», – сказав майор Олександр, командир артилерійської батареї на херсонському напрямку.

За його словами, інтенсивність російських обстрілів зменшується, а це може свідчити про дефіцит боєприпасів ворога.

«Існує думка, що російська армія нескінченна, але це міф… Інтенсивність вогню знизилася втричі. Воювати з ними реально», – запевнив майор.

Нагадаємо, 29 жовтня артилеристи ЗСУ завдали удару по російській армії в Червонопопівці Луганської області. Ворог зазнав втрат – 20 загиблих та 30 поранених. Горіли склади з боєкомплектом, казарми і техніка окупантів Росії. Загарбники ночують в житлових будинках, а в Біловодську ховаються в дитячих садах.

Також 29 жовтня Збройні сили України під час повітряної тривоги знищили крилату ракету, яка летіла з російського Ростова у напрямку Запоріжжя.