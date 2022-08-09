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Втрати України на фронті зменшилися. Банкова озвучила цифри

Надія Клочко
glavcom.ua
Втрати України на фронті зменшилися. Банкова озвучила цифри
Втрати серед українських військових суттєво зменшилися
фото з відкритих джерел

Представник Офісу президента назвав три причини зменшення втрат серед українських військових

Щоденні втрати українців на фронті у протистоянні російській агресії зараз складають приблизно 30-50 осіб. Про це розповів в інтерв’ю «ВВС Україна» повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Відповідаючи на запитання про те, чи досі в зоні бойових дій гине від 100 до 200 військових, як це було на початку червня, Подоляк зазначив, що зараз ця цифра зменшилась приблизно у 2,5-3 рази.

«Я думаю, що зараз десь 30-50 людей. Але, знову ж таки, нам говорити про це не зовсім коректно. Коректніше, коли конкретні цифри, скільки гине людей, дасть Генеральний штаб ЗСУ», – відповів він.

Подоляк зазначив, що у червні відбувався перехід на другий етап війни, починалася велика артилерійська позиційна війна, коли наші позиції буквально засипали снарядами різних калібрів, і це безумовно збільшувало кількість втрат України.

«Але сьогодні кількість втрат зменшується, по-перше, тому, що по логістичних центрах російської армії дуже ефективно працюють наші реактивні системи залпового вогню. По-друге, триває передислокація російської армії по всій лінії фронту. І третє – наші вже пристосувались до тактики російської армії і більш мобільно, більш ефективно обороняються», – додав він.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що держава поки що не розголошує загальну кількість загиблих у війні проти Росії, оскільки такі вимоги воєнного стану. За її словами, це інформація, яку не повинен знати ворог, адже за цими даним військові фахівці можуть зробити чимало висновків та використати цю інформацію для аналізу та планування. Саме тому до завершення воєнного стану інформація про втрати серед українських військових закрита і не підлягає оприлюдненню.

Водночас за даними Генштабу ЗСУ станом на 9 серпня в Україні загинуло понад 42,5 тис. окупантів.

Як відомо, триває 167-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть наступальні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагаючись витіснити наші підрозділи із зайнятих рубежів. Рашисти намагалися провести розвідку боєм в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка, Веселе, Яковлівка та Бахмут. Українські воїни завдали вогневого ураження та змусили загарбників тікати. З таким же результатом ворог вів наступ неподалік Зайцевого.

Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 9 серпня
Теги: війна Михайло Подоляк ЗСУ військові Офіс президента

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