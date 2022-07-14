Міноборони пояснило, чому не озвучує кількість загиблих українських воїнів

Інформація про бойові втрати українських військ – знахідка для ворога, тому її оприлюднення під час війни неприпустиме

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що держава поки що не розголошує загальну кількість загиблих у війні проти Росії, оскільки такі вимоги воєнного стану. Про це Маляр написала на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні на брифінгу пояснювала чому держава поки що не розголошує загальну кількість загиблих. Розмова ця відбулась в контексті інформування про виплати, які вже кілька місяців здійснює Міноборони родинам загиблих. Ми не можемо оголошувати цифри, але цей процес іде. Він непростий. Люди пережили горе. У родинах є різні обставини. Ми намагаємось підійти, з одного боку – бездоганно з точки зору формальних процедур, і водночас по-людські», – написала Маляр.

Вона пояснила, чому поки що офіційно не називається загальна кількість загиблих.

«Це обумовлено військовою необхідністю під час воєнного стану. Це інформація, яку не повинен знати ворог, адже по цим даним військові фахівці можуть зробити чимало висновків та використати цю інформацію для аналізу та планування. Саме тому до завершення воєнного стану ця інформація закрита і не підлягає оприлюдненню», – зазначила заступниця міністра оборони.

Маляр підкреслила, що родинам загиблих забезпечуємо належні виплати.

«Разом з тим, ця обставина не впливає на гідне вшанування пам’яті кожного загиблого захисника і захисниці. Це наші герої, яким ми віддаємо шану, про яких ми говоримо, пишемо, знімаємо відео, сумуємо за кожним і кожною. Родинам загиблих забезпечуємо належні виплати. Принагідно я звернулась під час брифінгу до громадських ініціатив, які збирають ці дані різними способами, систематизують їх та оприлюднюють – зважити на те, що оприлюднення такої інформації під час воєнного стану шкодить нашій обороні», – резюмувала заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, триває 141-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Слов’янському напрямку та на Донеччині.

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