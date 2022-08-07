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Банкова заявила, що Росія хоче заморозити війну на пів року: для чого це агресору

Надія Клочко
glavcom.ua
Банкова заявила, що Росія хоче заморозити війну на пів року: для чого це агресору
Для України буде перемогою у війні повернення всіх міжнародно визнаних територій
фото з відкритих джерел

Кремль очікує, що Захід втомиться підтримувати Україну у війні

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія планує на пів року заморозити війну, щоб стягнути більше військ та озброєння на фронт. Про це він сказав в інтерв'ю Tagesspiegel.

«Якщо Захід втомиться від війни, тоді Росія знову вдарить із усією силою», – зазначив він.

За словами Подоляка, Україна має переходити до контрнаступу, щоби звільнити більше територій, особливо на півдні.

«Чим більше і швидше ми отримаємо важке озброєння, тим швидше зможемо зупинити цю війну», – наголосив радник голови Офісу президента.

Представник Банкової наголосив, що для України буде перемогою повернення всіх міжнародно визнаних територій.

Нагадаємо, радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк раніше заявив, що українська армія потребує більше сучасного озброєння для знищення логістичних та матеріально-технічних потужностей російських окупантів. 

Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер у розмові з українськими журналістами заявив, що війна продовжуватиметься до літа 2023 року, як мінімум.

Міністерство оборони Великої Британії раніше повідомило, що російські війська концентруються на півдні в очікуванні контрнаступу України або в рамках підготовки до можливого наступу. За оцінками британської розвідки, війна Росії проти України найближчим часом вступить у нову фазу, найзапекліші бої перемістяться на лінію фронту протяжністю приблизно 350 км, що простягнулася на південний захід від Запоріжжя до Херсона паралельно річці Дніпро.

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Теги: Михайло Подоляк війна в Україні росія окупанти окупація

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