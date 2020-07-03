Як безпечно відсвяткувати весілля в ресторані: поради санітарного лікаря
Весілля в умовах карантину
В ресторан потрібно заходити у масках
Відсвяткувати весілля в українському ресторані можна у кількості не більше 10 людей. Бажано робити це на свіжому повітрі.
Про це molbuk.ua розповіла головний лікар Чернівецького лабораторного центру Наталя Гопко.
«Святкувати весілля можна у невеликій кількості, або ж на відкритому повітрі. Але з розумінням власної відповідальності за те, що варто уникати скупчення. Зрозуміло, що на таких святкуваннях людям неможливо дотримуватися дистанції. Тому обмежена кількість людей дозволить зменшити ризики. Відсвяткуйте лише з найріднішими людьми», - радить санітарна лікарка.
Також Гопко пояснила, що в ресторан потрібно заходити у масках. Необхідно дотримуватися у ресторанах норм розсаджування людей у закладі та достатньої дистанції. Це контролюватимуть моніторингові групи.
«Щодня відбувається контроль моніторинговими групами і контролюючими службами закладів громадського харчування. Якщо у ресторані замість дозволених 10 осіб буде, наприклад, 50 людей, то закладу загрожує штраф», - додала Гопко.
До слова, на Прикарпатті масові гуляння в ресторанах заборонили ще на місяць.
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Також на Закарпатті під забороною весілля та міжобласне сполучення.