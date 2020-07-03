  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Як безпечно відсвяткувати весілля в ресторані: поради санітарного лікаря

    • Розсилка
    <p>Весілля в умовах карантину</p> - Як безпечно відсвяткувати весілля в ресторані: поради санітарного лікаря

    Весілля в умовах карантину

    Фото: odessa.online

    В ресторан потрібно заходити у масках

    Відсвяткувати весілля в українському ресторані можна у кількості не більше 10 людей. Бажано робити це на свіжому повітрі.

    Про це molbuk.ua розповіла головний лікар Чернівецького лабораторного центру Наталя Гопко.

    «Святкувати весілля можна у невеликій кількості, або ж на відкритому повітрі. Але з розумінням власної відповідальності за те, що варто уникати скупчення. Зрозуміло, що на таких святкуваннях людям неможливо дотримуватися дистанції. Тому обмежена кількість людей дозволить зменшити ризики. Відсвяткуйте лише з найріднішими людьми», - радить санітарна лікарка.

    Також Гопко пояснила, що в ресторан потрібно заходити у масках. Необхідно дотримуватися у ресторанах норм розсаджування людей у закладі та достатньої дистанції. Це контролюватимуть моніторингові групи.

    «Щодня відбувається контроль моніторинговими групами і контролюючими службами закладів громадського харчування. Якщо у ресторані замість дозволених 10 осіб буде, наприклад, 50 людей, то закладу загрожує штраф», - додала Гопко.

    До слова, на Прикарпатті масові гуляння в ресторанах заборонили ще на місяць.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      45887
    • Хворіють
      24649
    • Одужали
      20053
    • Померли
      1185

    Також на Закарпатті під забороною весілля та міжобласне сполучення.

    Читайте також:
    здоров'я лікар весілля ресторан Чернівецька область карантин харчування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ