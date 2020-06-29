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    Буковина, яка була епіцентром коронавірусу, запускає транспорт і відкриває ресторани

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    Донедавна Чернівецька область була епіцентром коронавірусу - Буковина, яка була епіцентром коронавірусу, запускає транспорт і відкриває ресторани
    Донедавна Чернівецька область була епіцентром коронавірусу

    Із середи в регіоні відновлюється транспортні перевезення за умови маскового режиму

    Із 1 липня у Чернівецькій області послаблюється карантин. Відновлюються внутрішньообласні перевезення, відкриваються ресторани та спортзали.

    Про це повідомили в Чернівецькій обласній державній адміністрації.

    Рішення про послаблення карантину сьогодні ухвалила обласна комісія з надзвичайних ситуацій. Регіон визнаний Міністерством охорони здоров’я як такий, що відповідає всім вимогам.

    Так, з 1 липня відновлюється транспортні перевезення за умови маскового режиму. При цьому кількість громадян у транспорті не має перевищувати кількість сидячих місць. Також перевірятимуть температуру.

    «Крім того, буде дозволено роботу спортзалів та ресторанів, за умови, що у приміщенні перебуватимуть не більше 10 осіб. Із 1 липня відкриються стадіони та спортивні майданчики. Також дозволять проведення індивідуальних і групових тренувань (до 10 осіб) на відкритому повітрі», - йдеться у повідомленні ОДА.

    Нагадаємо, за минулу добу було зафіксовано 646 випадків коронавірусу, найбільше хворих виявили у Львівській, Рівненській та Волинській областях.

    Чернівецька область, яка була епіцентром коронавірусу під час початку епідемії в Україні, наразі відповідає всім вимогам для послаблення карантину.

    Наразі в Україні не готові до послаблення протиепідемічних заходів 12 областей і місто Київ.

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