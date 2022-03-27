Як подати докази злочинів окупантів проти українців: роз’яснення Мінцифри
На спеціальному сайті можна детально описати порушення й завантажити фото- та відеодокази
Міністерство цифрової трансформації пояснило, як подати докази злочинів російської армії проти українців. Відповідне роз'яснення Мінцифри опублікувало у Facebook.
«Поки ЗСУ захищають нашу країну – ми збираємо докази злочинів окупанта. Ви можете поповнити цей список і підсилити покарання агресора», – йдеться у повідомленні.
На сайті можна повідомити про:
- воєнні злочини проти українців та злочини проти людяності (поранення або загибель мирних від зброї окупантів, фізичне насилля чи позбавлення волі, диверсії);
- матеріальні збитки;
- порушення прав людини.
Для цього на сайті необхідно натиснути «Подати доказ» та залишити інформацію про себе, потім треба детально описати порушення й завантажити фото- та відеопідтвердження.
Докази приймаються за посиланням.
Нагадаємо, чатботи, які допоможуть подолати окупанта: добірка від Мінцифри.