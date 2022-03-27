Як подати докази злочинів окупантів проти українців: роз’яснення Мінцифри

Уся база доказів зберігатиметься також на сайті Мінцифри

На спеціальному сайті можна детально описати порушення й завантажити фото- та відеодокази

Міністерство цифрової трансформації пояснило, як подати докази злочинів російської армії проти українців. Відповідне роз'яснення Мінцифри опублікувало у Facebook.

«Поки ЗСУ захищають нашу країну – ми збираємо докази злочинів окупанта. Ви можете поповнити цей список і підсилити покарання агресора», – йдеться у повідомленні.

На сайті можна повідомити про:

воєнні злочини проти українців та злочини проти людяності (поранення або загибель мирних від зброї окупантів, фізичне насилля чи позбавлення волі, диверсії);

матеріальні збитки;

порушення прав людини.

Для цього на сайті необхідно натиснути «Подати доказ» та залишити інформацію про себе, потім треба детально описати порушення й завантажити фото- та відеопідтвердження.

Докази приймаються за посиланням.

Нагадаємо, чатботи, які допоможуть подолати окупанта: добірка від Мінцифри.