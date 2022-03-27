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    Події в Україні

    Як подати докази злочинів окупантів проти українців: роз’яснення Мінцифри

    Уся база доказів зберігатиметься також на сайті Мінцифри - Як подати докази злочинів окупантів проти українців: роз’яснення Мінцифри
    Уся база доказів зберігатиметься також на сайті Мінцифри
    скріншот із допису

    На спеціальному сайті можна детально описати порушення й завантажити фото- та відеодокази

    Міністерство цифрової трансформації пояснило, як подати докази злочинів російської армії проти українців. Відповідне роз'яснення Мінцифри опублікувало у Facebook.

    «Поки ЗСУ захищають нашу країну – ми збираємо докази злочинів окупанта. Ви можете поповнити цей список і підсилити покарання агресора», – йдеться у повідомленні.

    На сайті можна повідомити про:

    • воєнні злочини проти українців та злочини проти людяності (поранення або загибель мирних від зброї окупантів, фізичне насилля чи позбавлення волі, диверсії);
    • матеріальні збитки;
    • порушення прав людини.

    Для цього на сайті необхідно натиснути «Подати доказ» та залишити інформацію про себе, потім треба детально описати порушення й завантажити фото- та відеопідтвердження.

    Докази приймаються за посиланням.

    Нагадаємо, чатботи, які допоможуть подолати окупанта: добірка від Мінцифри.

    Читайте також: В Україні з'явився чатбот для повідомлення про переміщення окупантів
    Теги: росія окупанти війна Україна злочин окупація Міністерство цифрової трансформації України #stoprussia
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    Як подати докази злочинів окупантів проти українців: роз’яснення Мінцифри