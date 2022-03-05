Чатботи, які допоможуть подолати окупанта: добірка від Мінцифри

Зберігайте, користуйтеся, діліться зі знайомими

Міністерство цифрової трансформації зібрало чатботи, які допоможуть подолати окупанта та врятувати близьких.

«Зберігайте, користуйтеся, діліться зі знайомими», – зауважили у відомстві.

Готовий до всього. Тут можна дізнатися, як вступити в територіальну оборону, вижити цивільному та як діяти в кризовій ситуації @Hotovyi_do_vsioho_bot

Джгут 2.0. Перша допомога. Розкаже, що робити, якщо ви не знаєте / не пам’ятаєте алгоритмів дій при інфаркті, інсульті, зупинці серця, а також інші поради першої медичної допомоги @FastAid_bot

SaveUA. Бот допоможе знайти у своїй області як волонтерів, так і запропонувати власну допомогу. Продукти харчування, транспорт, паливо, прихисток тощо @saveua_bot

STOP Russian War. Завдяки боту треба повідомляти про пересування ворожої техніки @stop_russian_war_bot

StopRussia. За допомогою боту можна заблокувати Telegram-канали, YouTube-канали, Facebook-групи, Instagram-профілі, які поширюють дезінформацію, а також інформацію щодо місць дислокацій ЗСУ @stopdrugsbot

Народний месник. Спеціальний чатбот, куди українці зможуть надсилати інформацію про ворожі мітки на дорогах країни та пересування загарбницьких сил РФ @ukraine_avanger_bot

Нам по дорозі. Бот допоможе українцям з автівками та українцям, яким немає чим їхати, знайти одне одного @nampodorozi_bot

Прихисти українців. Щоб ті, хто потребують притулку, і ті, хто можуть його надати, знайшли одне одного @shelter_for_ukrainians_bot

Турботник. Допомагає 24/7 українським переселенцям отримати тимчасову домівку та необхідні речі у ЦНАПах, що працюють як пункти турботи @turbotnyk_bot

Також нагадаємо, що Укравтодор демонтує дорожні знаки на усіх дорогах країни. «У ворога жалюгідний зв‘язок, вони не орієнтуються на місцевості. Давайте допоможемо їм потрапити прямісінько у пекло. Укравтодор закликає усі шляхові організації, територіальні громади, органи місцевого самоврядування негайно розпочати демонтаж дорожніх знаків поблизу», – йдеться у повідомленні.

Укравтодор також просить громадян фіксувати та знищувати систему сигналів, яку використовує вороже російське військо, зокрема уночі. Їх потрібно замальовувати, присипати землею, брудом чи заливати смолою.

Компанія «Укрзалізниця» повідомила, що на 26 лютого призначено евакуаційні поїзди з Києва на захід України – до Львова, Чернівців, Ужгорода та Івано-Франківська.

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