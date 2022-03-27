В окупованих Мелітополі та Бердянську зник зв'язок

Доступ до інтернету та сотового зв’язку суттєво ускладнено

Окупанти намагаються перемкнути сотовий зв'язок на російських операторів

У тимчасово окупованих російськими загарбниками Мелітополі та Бардянську Запорізької області зник український зв'язок та інтернет. Про це журналістам повідомили в Запорізькій ОВА, передає Укрінформ.

«Доступ до інтернету та сотового зв’язку в Бердянському та Мелітопольському районах суттєво ускладнено. Окупанти намагаються перемкнути на російських операторів», - зазначили в адміністрації.

За інформацією виконкому Бердянської міської ради, наразі в місті працюють лише стаціонарні номери «Укртелекому».

Запорізька ОВА нагадала, що можна спробувати підключитися до національного роумінгу, що дозволяє перемикатися між мобільними операторами та шукати той, який працює.

Як повідомлялося, до Мелітополя прибуло підкріплення окупаційних військ РФ. Центральним проспектом їздять танки з прапором невизнаної Південної Осетії.

Крім того, в Мелітополі окупаційна влада намагалася провести мітинг на підтримку Росії. Однак містяни на мітинг не вийшли. Разом з тим, окупанти привезли на місце проведення пропагандистського заходу людей, які нагадували безхатченків.

Раніше повідомлялося, що сили тероборони звільнили два населених пункти у Запорізькій області – села Полтавка та Малинівка.

У Запоріжжі від суботи, 26 березня, запроваджено тривалу комендантську годину, яка завершиться 28 березня о 05:00.