Зеленський розповів російським журналістам про катастрофічну ситуацію в Маріуполі

Президент зазначив, що окупанти практично зруйнували місто

Президент України Володимир Зеленський розповів російським ЗМІ про ситуацію в Маріуполі, який вже декілька тижнів перебуває у гуманітарній катастрофі через окупацію військових РФ. Про це глава держави розповів в інтерв'ю.

«В останні тижні одна з найстрашніших гарячих точок – це Маріуполь. Ми знаємо про те, що місто практично повністю зруйноване, і про гуманітарну катастрофу, що переживає населення Маріуполя», – сказав Зеленський.

Зеленський розповів, що місто заблоковане російськими військовими. Заблоковані усі в'їзди та виїзди з міста Маріуполь. Заміновано порт. Гуманітарна катастрофа всередині міста – однозначно, бо заїхати з продуктами, ліками та водою туди неможливо, бо російські військові обстрілюють гуманітарні конвої. Загарбники вбивають водіїв.

«Що відбувається із цими вантажами, я вам не можу сказати. Багато хто з них був відвезений назад. Тобто це наш напрямок – Запорізьке-Бердянське, вся Запорізька область – складна, там 100-120 км – це складний виклик. Постійно триває обстріл.

Було досягнуто якихось домовленостей. Деблокація під час виїзду цивільного транспорту, пасажирського з Маріуполя у бік України відбувалася. Силовий вивіз людей з Маріуполя не в наш бік – у бік, так би мовити, зворотний, окупований; у бік, куди вивозила Росія, – теж відбувається», – зазначив Зеленський.

За українськими даними, додав Зеленський, понад дві тисячі дітей вивезено з Маріуполя у невідодому напрямку. За його словами, окупанти тримають людей в Маріуполі як душі обмінного фонду.

«Вони (діти – ред.) можуть бути як із батьками, так і без. Загалом це катастрофа. Я не можу вам передати, як це виглядає взагалі. Це страшно. Вони тримають їх як душі обмінного фонду. Немає культурних слів – лише емоційні літери зараз вискакують, на жаль. Але ми з вами відверті, і я, в принципі, завжди намагаюся бути відвертим», – сказав Зеленський.

До слова, основний цензурний орган держави-окупанта – Роскомнагляд вимагає не публікувати інтерв'ю Зеленського, дане декільком російським журналістам. Вимога стосується як тих, хто взяв інтерв'ю, так і тих, хто має намір його передрукувати.