В Україні з'явився чатбот для повідомлення про переміщення окупантів

Українці можуть повідомити про пересування окупанта

У Мінцифри створили чатбот у Telegram, за допомогою якого українці можуть повідомити про пересування окупанта чи його ворожої техніки. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри в Telegram.

Головна відмінність від інших ботів – авторизація через застосунок Дія. Це потрібно, щоб диверсанти не могли спамити фейковими фото чи відео.

«Усі дані ми оперативно перевіряємо та передаємо в ЗСУ. Це допоможе Штабу Збройних Сил України відстежувати пересування окупанта та швидко дати гідну відсіч», – пояснили в міністерстві.

Як скористатися послугою єВорог:

Перейдіть зі свого смартфона в чатбот у Telegram – https://t.me/evorog_bot. Натисніть Авторизуватися та підтвердьте особу в застосунку Дія. Виберіть, що саме ви бачили, – техніку чи окупантів. Надішліть фото чи відео. Виберіть область зі списку та відправте геолокацію техніки чи живої сили ворога. Опишіть детальніше те, що ви побачили.

«Ці прості кроки допоможуть українській армії долати ворога», – додали у міністерстві.

Нагадаємо, чатботи, які допоможуть подолати окупанта: добірка від Мінцифри.

До слова, невідомі хакери атакували сайти російських відомств. Серед них портали ФСВП (Федеральна служба виконання покарань), МВС, Мінкульту, ФССП (Федеральна служба судових приставів), ФАС (Федеральна служба антимонопольної служби), Мінцифри, Міненерго, Росстату.