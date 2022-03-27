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    Події в Україні

    Стали відомі подробиці розгрому «елітної» девізії РФ у Тростянці (фото)

    Військові вигнали окупантів із Тростянця - Стали відомі подробиці розгрому «елітної» девізії РФ у Тростянці (фото)
    Військові вигнали окупантів із Тростянця
    фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

    Українські військові розгромили у Тростянці Кантемирівську танкову дивізію РФ

    Стали відомі подробиці звільнення українськими військовими Тростянця на Сумщині і розгрому Кантемирівської танкової дивізії. Про це повідомила 93-тя ОМБр Холодний Яр.

    Так, 26 березня ввечері в Головному управлінні розвідки повідомили, що застрелився командир 13 танкового полку, який входить до складу Кантермирівської дивізії.

    «Отже, число 13-й номер полку виявилося для російського офіцера нещасливим. Так само, як номер 200 для окремої мотострілецької бригади росіян, яку холодноярці розбили і частково «задвухсотили» на харківському напрямку», - йдеться в повідомленні українських військових.

    Крім того, командувача 1-ї танкової армії (в/ч 11161, Баковка) Західного військового округу РФ генерал-лейтенанта Сергія Кисіля було знято з посади. До 1-ї танкової армії входить сумнозвісна «елітна» Кантемирівська дивізія. Зазначається, що Кисіля звільнили через величезні втрати та провал вторгнення РФ в Україну.

    «Не виключаємо, що втеча російської армії з Тростянця і стала тією останньою краплею. І далі російській верхівці вже неможливо було закривати очі на погане управління військами», - додали військові 93-ї ОМБр Холодний Яр.

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    Стали відомі подробиці розгрому «елітної» девізії РФ у Тростянці (фото)
    Стали відомі подробиці розгрому «елітної» девізії РФ у Тростянці (фото)
    Стали відомі подробиці розгрому «елітної» девізії РФ у Тростянці (фото)
    Стали відомі подробиці розгрому «елітної» девізії РФ у Тростянці (фото)
    Стали відомі подробиці розгрому «елітної» девізії РФ у Тростянці (фото)
    Стали відомі подробиці розгрому «елітної» девізії РФ у Тростянці (фото)
    Стали відомі подробиці розгрому «елітної» девізії РФ у Тростянці (фото)
    фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

    Нагадаємо, 26 березня українські військові повністю звільнили Тростянець на Сумщині від російських загарбників

    Також 26 березня Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що командир 13 танкового полку 4 танкової дивізії РФ застрелився.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Стали відомі подробиці розгрому «елітної» девізії РФ у Тростянці (фото)