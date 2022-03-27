Стали відомі подробиці розгрому «елітної» девізії РФ у Тростянці (фото)

Українські військові розгромили у Тростянці Кантемирівську танкову дивізію РФ

Стали відомі подробиці звільнення українськими військовими Тростянця на Сумщині і розгрому Кантемирівської танкової дивізії. Про це повідомила 93-тя ОМБр Холодний Яр.

Так, 26 березня ввечері в Головному управлінні розвідки повідомили, що застрелився командир 13 танкового полку, який входить до складу Кантермирівської дивізії.

«Отже, число 13-й номер полку виявилося для російського офіцера нещасливим. Так само, як номер 200 для окремої мотострілецької бригади росіян, яку холодноярці розбили і частково «задвухсотили» на харківському напрямку», - йдеться в повідомленні українських військових.

Крім того, командувача 1-ї танкової армії (в/ч 11161, Баковка) Західного військового округу РФ генерал-лейтенанта Сергія Кисіля було знято з посади. До 1-ї танкової армії входить сумнозвісна «елітна» Кантемирівська дивізія. Зазначається, що Кисіля звільнили через величезні втрати та провал вторгнення РФ в Україну.

«Не виключаємо, що втеча російської армії з Тростянця і стала тією останньою краплею. І далі російській верхівці вже неможливо було закривати очі на погане управління військами», - додали військові 93-ї ОМБр Холодний Яр.

Нагадаємо, 26 березня українські військові повністю звільнили Тростянець на Сумщині від російських загарбників

Також 26 березня Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що командир 13 танкового полку 4 танкової дивізії РФ застрелився.