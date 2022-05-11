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    Події в Україні

    Як сучасні американські гармати нищать техніку окупантів: ефектне відео

    Сучасна американська гармата надзвичайно точна та ефективна - Як сучасні американські гармати нищать техніку окупантів: ефектне відео
    Сучасна американська гармата надзвичайно точна та ефективна
    фото: censor.net

    Гаубиці М777А2 надходять до усіх гарячих точок фронту

    Американські гаубиці М777А2, які надходять до усіх гарячих точок фронту, знищили російську самохідна артилерійську установку «Акація». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов.

    «Гармати у відмінному стані, працюють дуже точно, російські батареї накривають першими залпами. Вони надходять до усіх гарячих точок фронту», – написав журналіст.

    Бутусов також повідомив, що сучасна американська гармата надзвичайно точна та ефективна.

    Нагадаємо, сполучені Штати, Канада та Австралія передали Україні понад 100 одиниць 155-мм гаубиць M777 та майже 190 тисяч снарядів до них.

    Раніше Пентагон повідомив, скільки гаубиць поставлено до України.

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    Теги: росія окупанти Австралія Канада війна Україна Facebook журналіст окупація Юрій Бутусов #stoprussia
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    Як сучасні американські гармати нищать техніку окупантів: ефектне відео