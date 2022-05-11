Як сучасні американські гармати нищать техніку окупантів: ефектне відео

Гаубиці М777А2 надходять до усіх гарячих точок фронту

Американські гаубиці М777А2, які надходять до усіх гарячих точок фронту, знищили російську самохідна артилерійську установку «Акація». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов.

«Гармати у відмінному стані, працюють дуже точно, російські батареї накривають першими залпами. Вони надходять до усіх гарячих точок фронту», – написав журналіст.

Бутусов також повідомив, що сучасна американська гармата надзвичайно точна та ефективна.

Нагадаємо, сполучені Штати, Канада та Австралія передали Україні понад 100 одиниць 155-мм гаубиць M777 та майже 190 тисяч снарядів до них.

Раніше Пентагон повідомив, скільки гаубиць поставлено до України.