Пентагон повідомив, скільки гаубиць поставлено до України

60% гаубиць М777 вже прибуло до країни призначення

Більше половини із запланованих для передачі українській армії американських далекобійних 155-мм гаубиць М777 вже доставлено до України. Відповідну заяву зробив на брифінгу представник Пентагону, повідомляє «Ліга».

За його словами, в Україні вже є близько 60% із 90 гаубиць М777, запланованих у постачанні. Найближчим часом очікується понад десяток рейсів із США, зокрема гаубиць та 155-мм снарядів.

«Ми віримо, що ці гаубиці будуть… дуже, дуже ефективні у допомозі у боях на Донбасі, які, як ми вже бачили, сильно залежать від далекого вогню, особливо від артилерії з обох боків», – сказав спікер.

Він також зазначив, що США навчають українських військових використанню М777 за межами України. Крім того, американці навчать експлуатації безпілотників Phoenix Ghost та бронетранспортерів M113.

Спікер додав, що за останні години в Україну було здійснено майже 20 постачань із семи країн. Пакети допомоги містять міни, малокаліберні снаряди, 122-мм реактивні снаряди, каски та бронежилети.

Чиновник Пентагону не виключає, що бої на Донбасі можуть затягнутися, оскільки обидві сторони знайомі з місцевістю, а в Росії до того ж – коротке плече постачання з території РФ і перевага в чисельності. Крім того, росіяни просуваються обережно, намагаючись здобути досвід із попередніх помилок.

До слова, під час нещодавньої зустрічі міністрів оборони 40 країн було домовлено що Канада відправить Україні невизначену кількість 155-міліметрових гаубиць M777, а також тисячі одиниць протитанкового гранатомета Carl Gustav, ручні гранати та ракетні установки.

У своєиу зверненні 29 квітня президент Володимир Зеленський сказав, що прийнятий конгресом США закон про ленд-ліз допоможе Україні подолати ідейних спадкоємців нацистів.