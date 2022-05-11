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    Одеська бригада тероборони знайшла стародавні амфори під час фортифікаційних робіт (фото)

    Амфори передали співробітникам Одеського археологічного музею НАН України - Одеська бригада тероборони знайшла стародавні амфори під час фортифікаційних робіт (фото)
    Амфори передали співробітникам Одеського археологічного музею НАН України
    фото: 126 окрема бригада територіальної оборони Одеси/Facebook

    Знахідки датовані приблизно 4-5 століттям до нашої ери

    Військовослужбовці 126 окремої бригади Сил тероборони Одеси знайшли стародавні амфори під час проведення фортифікаційних робіт . Про це повідомили на сторінці бригади у Facebook.

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    Одеська бригада тероборони знайшла стародавні амфори під час фортифікаційних робіт (фото)
    Одеська бригада тероборони знайшла стародавні амфори під час фортифікаційних робіт (фото)
    Одеська бригада тероборони знайшла стародавні амфори під час фортифікаційних робіт (фото)
    Одеська бригада тероборони знайшла стародавні амфори під час фортифікаційних робіт (фото)
    Одеська бригада тероборони знайшла стародавні амфори під час фортифікаційних робіт (фото)
    Одеська бригада тероборони знайшла стародавні амфори під час фортифікаційних робіт (фото)

    Там розказали, що знахідки датовані приблизно 4-5 століттям до нашої ери. Рішенням командира бригади, амфори передали співробітникам Одеського археологічного музею НАН України, пізніше їх мають додати до колекції закладу.

    Нагадаємо, над морем в Одеській області 11 травня українські військові збили російську ракету, яка була випущена з літака. Спрацювали сили ППО.

    Як повідомлялося, російські загарбники не мають сил і можливостей для висадки десанту в Одесі та області. При цьому в регіоні залишається високою загроза нанесення ворогом нових ракетних ударів.

    Увечері, 10 травня стало відомо, що в Одесі знову чутні вибухи. Також рашисти вчетверте обстріляли міст через Дністровський лиман.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна УДАР військові рятувальники Україна Facebook Пентагон міст окупація час #stoprussia
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    Одеська бригада тероборони знайшла стародавні амфори під час фортифікаційних робіт (фото)