Одеська бригада тероборони знайшла стародавні амфори під час фортифікаційних робіт (фото)

Знахідки датовані приблизно 4-5 століттям до нашої ери

Військовослужбовці 126 окремої бригади Сил тероборони Одеси знайшли стародавні амфори під час проведення фортифікаційних робіт . Про це повідомили на сторінці бригади у Facebook.

Там розказали, що знахідки датовані приблизно 4-5 століттям до нашої ери. Рішенням командира бригади, амфори передали співробітникам Одеського археологічного музею НАН України, пізніше їх мають додати до колекції закладу.

Нагадаємо, над морем в Одеській області 11 травня українські військові збили російську ракету, яка була випущена з літака. Спрацювали сили ППО.

Як повідомлялося, російські загарбники не мають сил і можливостей для висадки десанту в Одесі та області. При цьому в регіоні залишається високою загроза нанесення ворогом нових ракетних ударів.

Увечері, 10 травня стало відомо, що в Одесі знову чутні вибухи. Також рашисти вчетверте обстріляли міст через Дністровський лиман.

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