Управляючі ЄБРР вийшли під час виступу представника Росії (фото)

Польща і Литва закликали вигнати Росію і Білорусь із держав-членів ЄБРР

Урядовці майже 70 країн вийшли на знак протесту, коли міністр РФ почав виступати на Щорічному засіданні Європейського Банку Реконструкції і Розвитку. Про це повідомив кореспондент «Главкома» з Брюсселю.

Росія досі є державою-членом ЄБРР. Максім Рєшетніков, управляючий від Росії, збирався розповісти колегам, як їхнім країнам шкодять санкції, накладені на Росію, і поскаржитися на русофобію, але виступав він у майже порожньому залі.

Про інцидент на закритій сесії управляючих ЄБРР повідомив член ради директорів банку Каспар Вельдкамп (який представляє Нідерланди) у Тwitter.

Написав про це і журналіст Бен Аріс, який проживає в Москві.

Каспар Вельдкамп також «проговорився» у Тwitter, яка саме делегація залишилася в залі слухати представника Росії: це була делегація Німеччини.

У Тwitter самого ЄБРР поки що немає коментарів з цього приводу.

Це було не єдиним проявом протесту проти агресії РФ та Білорусі на щорічному засіданні ЄБРР.

Двоє управляючих – від Литви та Польщі – також закликали повністю виключити Російську Федерацію з числа акціонерів банку.

«Ми закликаємо до припинення членства Росії та Білорусі в ЄБРР згідно зі статтею 38 Договору про Створення Банку», – заявила міністерка фінансів Литви Гінтаре Скайсте в своїй заяві, текст якої опублікований на вебсайті ЄБРР.

Там же опубліковані і заяви Росії та Білорусі, ображених попереднім рішенням управляючих ЄБРР відрізати їм доступ до ресурсів банку. 1 квітня більшість управляючих проголосувала за те, щоб відрізати доступ до ресурсів. Водночас банк закрив свої офіси в Москві та Мінську.

Нагадаємо, що ЄБРР одразу оголосив пакет фінансування в €2 млрд для України та країн східної Європи, які прийняли біженців. Щоправда, поки що з цих €2 млрд нічого не було виділено, але сьогодні було підписано угоду, згідно з якою вже існуючу позику «Укренерго» дозволяється використати на потреби воєнного часу. Про це повідомила пресслужба ЄБРР.

Поки що невідомо, чи ЄБРР планує повертати свій офіс до Києва з Польщі. Про можливий візит президентки ЄБРР в Україну також поки що не оголошували. Не зустрічалася вона й з президентом Зеленським, хоча мала зустріч із міністром фінансів Сергієм Марченком у квітні і пообіцяла всіляку підтримку.