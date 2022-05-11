Захисники на Донбасі «приземлили» чотири безпілотники ворога

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Упродовж поточної доби, 11 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили дев’ять атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Про це повідомила пресслужба угруповання.

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