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    Події в Україні

    Захисники на Донбасі «приземлили» чотири безпілотники ворога

    Окупанти зазнали втрат у повітряній та наземній техніці - Захисники на Донбасі «приземлили» чотири безпілотники ворога
    Окупанти зазнали втрат у повітряній та наземній техніці
    фото з відкритих джерел

    На Донеччині та Луганщині росіяни дев’ять разів спробував атакувати наших бійців

    Упродовж поточної доби, 11 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили дев’ять атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Про це повідомила пресслужба угруповання.

    Зокрема українські захисники знищили:

    • 8 танків,
    • 6 одиниць бойової броньованої техніки,
    • 5 автомобілів ворога,
    • одну зенітну установку.

    Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили чотири безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

    Нагадаємо, на Луганщині ворог намагається взяти під контроль стратегічно важливу трасу.

    Також українські захисники вчергове знищили ворожі переправи через Сіверський Донець.

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    Теги: росія окупанти Донбас війна Україна окупація #stoprussia
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    Захисники на Донбасі «приземлили» чотири безпілотники ворога