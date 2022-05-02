В Україну їдуть американські гаубиці: Пентагон показав відео завантаження

Морські піхотинці США і військові льотчики завантажують гаубиці M777, які прямують в Україну

Морські піхотинці США і військові льотчики завантажують гаубиці M777, які прямують в Україну

Пентагон опублікував відео, як знаряддя завантажують в транспортні літаки С-17

Сполучені Штати, Канада та Австралія передають Україні понад 100 одиниць 155-мм гаубиць M777 та майже 190 тисяч снарядів до них. І це лише в межах пакету допомоги, який був прийнятий до прийняття закону про ленд-ліз для України.

Пентагон опублікував завантаження цієї зброїю.

А завдяки виданню Washington Post, стала відома швидкість з якою ця зброя потрапляє до України. Як повідомив високопоставлений чиновник з Пентагону, понад половини з загальної кількості гаубиць вже передано Збройним силам України.

Отримання гаубиць 155-мм калібру має більш ніж значно посилити ЗСУ. Справа в тому, що за офіційними джерелами кількість причипних «Мста-Б» в українському війську на кінець 2021 року становила 130 одиниць.

Водночас M777 при стрільбі «контрбатарейними» снарядами покращеної аеродинамічної форми ERFB становить 30 км, що на 5 км більше за можливості «Мста» аналогічним снарядом 3ОФ45. У випадку застосування високоточного М982 Excalibur вона зростає до 40 км, що забезпечує вже тотальну перевагу над ворогом.

Також, як зазначає видання, Україна зробила запит на самохідні артилерійські установки M109А6 Paladin. Це пов'язано з тим, що САУ менш вразливі для контрбатарейного вогню, водночас їх обслуговування значно складніше за причепну артилерію.

Також Washington Post зачепило питання постачання універсальної пускової установки M142 HIMARS, яка може вести вогонь некерованими ракетними снарядами на відстань 45 км, високоточними – на 70 км, а тактичною балістичною ракетою до 300 км.

Як повідомив полковник морської піхоти у відставці, фахівецьЦентру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, Марк Канчіан (Mark Cancian): «Я не здивуюсь, якщо Сполучені Штати почнуть постачати M142 HIMARS вже незабаром».

Також він допустив, що переданий може бути не M142 HIMARS, а M270 – старішу версію цієї платформи, яка має гусеничний хід та вдвічі більший розмір «пакета».

До слова, Конгрес США розгляне можливість задіювання американської армії в Україні.

Раніше Пентагон повідомив, скільки гаубиць поставлено до України.