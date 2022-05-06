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    Події в Україні

    Які лайфхаки вигадують росіяни, щоб не заводились танки (відео)

    Які лайфхаки вигадують росіяни, щоб не заводились танки (відео)
    фото з відкритих джерел

    Окупанти діляться порадами, як не померти на війні

    Російські солдати насипають пісок у пальне, аби не заводилися танки. Про це свідчать нові перехоплення Служби безпеки України.

    Аби не померти на війні, росіяни вигадують лайфхаки.

    «Для цього треба насипати піску у пальне – щоб не завівся танк. А якщо дадуть команду наступати пішки – просто послати рашистського командира за напрямом корабля», – йдеться у повідомленні.

    Окупанти діляться цими порадами.

    «Бойцы песок сипят в топливную систему, в танки, чтобы не идти в атаку! Я тупые приказы не выполняю, я отказываюсь просто! Он же, бл*дь, отправлял меня на танки, бл*дь, дебила кусок. Я на*ер послал просто и все…», – говорить російський загарбник своєму товаришу.

    На запитання чи не карають за таку поведінку він відповідає – «ні».

    Теги: росія окупанти війна військова техніка Україна окупація пальне #stoprussia
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    Які лайфхаки вигадують росіяни, щоб не заводились танки (відео)