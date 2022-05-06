Навіщо рашисти вивозять українців? Показові дані російської статистики

Шляхом депортації українців Росія хоче вирішити власне демографічне питання

Росстат опублікував зведену статистику за природним приростом (скороченням) населення за підсумками двох місяців 2022 року. Приріст жителів продемонстрували тільки дев’ять регіонів РФ.

«Псковська губернія» традиційно склала підсумкові показники за природним приростом (народжуваність мінус смертність) та опублікувала топ-10 найперспективніших і найдепресивніших регіонів.

Скріншот з телеграм-каналу "Псковська губернія"

На думку радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, шляхом депортації українців у ці депресивні регіони, Росія хоче вирішити власне демографічне питання.

«З цих регіонів їдуть навіть росіяни десь по інших регіонах, бо регіон економічно депресивний, людей немає, демографічний спад і, як ми розуміємо, немає кому працювати навіть на бюджетних підприємствах і виконувати певні роботи з благоустрою і таке інше, тобто прості роботи. Тому саме це вони роблять шляхом розміщення наших людей і залучення до цього сектору економіки», – розповів політик в ефірі Радіо НВ.

Андрющенко зазначає, що це фактично повна аналогія з гастарбайтерами нацистського режиму, нацистської Німеччини.

Зазначимо, що наразі рашисти вивозять українців з тимчасово окупованих території у Чувашію, зокрема – у райони неподалік Чебоксар. Про це повідомила уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова. Чувашія – це суб'єкт Російської Федерації, входить до складу Приволзького федерального округу.

Чувашія на мапі Росії

Також у депресивні регіони Росії вивозять дітей-сиріт з України. Правозахисникам ще тоді стало відомо про щонайменше три сотні таких випадків. Вивозили сиріт у Волгоградську, Ростовську, Московську, Білгородську та Тульську області, а на усиновленні зробили цілий бізнес, адже посередники за прискорення процесу, що зазвичай займає місяці, брали чималі гроші.

Раніше міська влада Маріуполя опублікувала кадри з фільтраційного табору російських окупантів у селі Безім'яне Костянтинівського району Донецької області.