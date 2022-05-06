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    Плюс 200 ліквідованих рашистів: Генштаб оновив статистику втрат ворога

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    За добу у ворога &ndash; мінус 200 окупантів - Плюс 200 ліквідованих рашистів: Генштаб оновив статистику втрат ворога
    За добу у ворога – мінус 200 окупантів
    фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

    Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Лиманському та Курахівському напрямках

    Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлену статистику щодо втрат російської армії з початку повномасштабної агресії.

    Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 06 травня орієнтовно склали:

    • особового складу – близько 24900 (+200) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 1110 (+8) од,
    • бойових броньованих машин ‒ 2686 (+35) од,
    • артилерійських систем – 502 (+3) од,
    • РСЗВ ‒ 171 (+2) од,
    • засоби ППО ‒ 83 (+0) од,
    • літаків – 199 (+3) од,
    • гелікоптерів – 155 (+0) од,
    • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 1926 (+19) од,
    • кораблі ‒ 11 (+1) од,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 324 (+12).
    • Спеціальна техніка ‒ 38 (+0).
    • Крилаті ракети ‒ 90 (+1).

    Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Лиманському та Курахівському напрямках. Дані уточнюються.

    фото: Генштаб ЗСУ

    фото: Генштаб ЗСУ

    За даними Генштабу, РФ штурмує «Азовсталь» і намагається захопити Попасну.

    Теги: росія окупанти війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    Плюс 200 ліквідованих рашистів: Генштаб оновив статистику втрат ворога