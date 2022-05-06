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    Окупанти погрозами змушують українців отримувати «громадянство» фейкових республік

    Без окупаційного &laquo;документу&raquo; люди не можуть отримати навіть їжу - Окупанти погрозами змушують українців отримувати «громадянство» фейкових республік
    Без окупаційного «документу» люди не можуть отримати навіть їжу
    фото: розвідка Міноборони

    Росіяни погрожують українцям репресіями

    У тимчасово окупованому Сорокіному Луганської області росіяни почали оформлювати паспорти «ЛНР» для українців, яких перемістили з інших нещодавно захоплених територій.

    Люди, позбавлені домівок, майна і коштів, вимушено погоджуються, адже тільки так можуть отримати продуктові набори і медичну допомогу, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

    «З людьми проводяться «профілактичні бесіди». Повідомляється, що в разі відмови набуття громадянства псевдореспубліки – люди втратять будь-які засоби до існування і до них буде застосовано репресивні заходи», – зазначили розвідники.

    Більшість так званих правоохоронців у ОРЛО відправлена на війну проти України в Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. «Новобранці», яких позбирали замість них, не мають досвіду служби.

    «Через це, зокрема, з 1 травня патрульні підрозділи «народної міліції ЛНР» вимушені зупинити перевірки приватного автотранспорту та особистих документів на блок-постах поблизу Сорокіне», – додали в розвідці.

    За даними МВС Путін планує 9 травня оголосити про анексію територій України.

    Додамо, що Міноборони очікує провокації від РФ перед 9 травня.

    Українська розвідка на початку травня отримала інформацію про те, що Путін готується оголосити масову мобілізацію в Росії 9 травня.

    Зараз за даними Генштабу, РФ штурмує «Азовсталь» і намагається захопити Попасну.

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    Окупанти погрозами змушують українців отримувати «громадянство» фейкових республік