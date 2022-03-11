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    Події в Україні

    YouTube заблокує російську пропаганду по всьому світу

    YouTube заблокує російську пропаганду по всьому світу
    фото з відкритих джерел

    YouTube заблокував на території України безліч пропагандистських каналів РФ

    YouTube заблокує канали російських пропагандистських державних медіа по всьому світові. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

    «YouTube починає негайне блокування каналів російських державних медіа по всьому світу», — написав Федоров у своєму Телеграмі.

    Міністр нагадав, що YouTube вже заблокував на території України безліч пропагандистських каналів РФ.

    Нагадаємо, вже понад півтори сотні компаній відмовитлися працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, а також постачати туди свою продукцію та сервіси.

    Раніше YouTube видалив основний і резервний канали відомого російського пропагандиста Володимира Соловйова «Соловьев LIVE».

    Зазначимо, Білий дім у рамках нових санкцій проти РФ заборонив поставку до РФ доларових банкнот. Про це президент США Джо Байден повідомив у новому зверненні.

    Нагадаємо, минулої ночі стало відомо, що Facebook та Instagram тимчасово дозволять користувачам у деяких країнах закликати до насильства щодо російських солдатів, а також дописи із закликами до смерті главі країни-агресору Путіну.

    Теги: війна YouTube
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    YouTube заблокує російську пропаганду по всьому світу