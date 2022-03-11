Байден заборонив поставку доларів до РФ

Громадяни США не фінансуватимуть війну Путіна

Білий дім у рамках нових санкцій проти РФ заборонив поставку до РФ доларових банкнот. Про це президент США Джо Байден повідомив у новому зверненні.

«Це позбавляє Росію понад $1 мільярда експортних доходів і гарантує, що громадяни США не фінансуватимуть війну Путіна. Сполучені Штати зберігають за собою право вводити додаткові заборони на імпорт у разі потреби», – сказав Байден.

Американський лідер повідомив, що будуть введені санкції щодо готівки. Зокрема щодо відправки до Росію валюти.

«Нове керівництво Міністерства фінансів щодо запобігання ухиленню від санкцій, у тому числі з використанням віртуальної валюти. Міністерство фінансів в новому керівництві буде продовжувати роз'яснювати, що масштабні дії Міністерства фінансів проти Росії вимагають від усіх жителів США дотримання положень про санкції незалежно від того, виражена транзакція в традиційній валюті або віртуальній валюті», – повідомляє президент США.

Він зазначив, що в Міністерстві фінансів будуть ретельно стежити за будь-якими спробами обійти або порушити санкції, пов'язані з Росією. У тому числі й за допомогою віртуальної валюти.

«Експорт, реекспорт, продаж або постачання, прямо чи опосередковано, зі Сполучених Штатів або особою Сполучених Штатів, де б вони не знаходилися, банкнот, деномінованих у доларах США, уряду Російської Федерації або будь-якій особі, яка перебуває в Російській Федерації», – сказано в указ президента США.

Нагадаємо, 11 березня Байден зробив заяву: під заборону потрапили горілка, морепродукти і діаманти з Росії. У Білому домі розповіли, що заборона на експорт предметів розкоші включає коштовні годинники, машини та «інші товари, які часто купує російська еліта».

Перед цим президент України Володимир Зеленський розповів про розмову з Байденом.

Напередодні Конгрес США схвалив заборону імпорту нафти і газу з Росії. Далі законопроєкт розглядатиметься Сенатом Конгресу. Коли це станеться – поки що не уточнюється. Як відомо, Джо Байден 8 березня виступив із терміновою заявою. Він оголосив, що Сполучені Штати запроваджують заборону на імпорт російської нафти та газу до США через війну в Україні.

Дуже важливо також, що Конгрес США виділив $13,6 млрд на допомогу Україні та Європі.



