Facebook не буде блокувати заклики до смерті Путіна – Reuters

Окупантів і терористів вбивати можна і треба

Користувачам в деяких країнах не заборонятимуть також заклики до насильства проти російських солдатів, які вторглися в Україну

Компанія Meta Platforms тимчасово дозволить користувачам Facebook та Instagram в деяких країнах публікувати дописи, які містять заклики до насильства проти російських солдатів у контексті їхнього вторгнення в Україну, а також із закликом до смерті президента Росії Володимира Путіна або самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це повідомляє Reuters з посиланням на внутрішнє листування компанії щодо тимчасової зміни політики щодо «мови ненависті».

«У результаті російського вторгнення в Україну ми тимчасово дозволили такі форми політичного вираження, які зазвичай порушують наші правила, як-от насильницькі висловлювання, на кшталт «смерть російським окупантам». Однак ми не дозволимо реальних закликів до насильства проти російських цивільних», – йдеться у повідомленні з посиланням на заяву представника Meta.

Заклики до смерті Путіна чи Лукашенка будуть дозволені, якщо вони не будуть містити точної вказівки на місце знаходження цілі та метод виконання замаху.

У електронних листах сказано, що заклики до насильства проти росіян дозволені, коли в дописі чітко йдеться про вторгнення в Україну. Водночас будуть обмеження стосовно військовополонених.

Згідно із інформацією внутрішнього листування з модераторами контенту, тимчасові зміни політики щодо закликів щодо насильства до російських солдатів стосуються Вірменії, Азербайджану, Естонії, Грузії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Росії, Словаччини та України.

Представник компанії Meta Енді Стоун відреагував на публікацію Reuters. Він закликав «читати далі заголовка».

«Якщо хтось перебуває на війні, для нього розумно закликати до насильства проти солдатів, які вторглися до їхньої країни», – написав у Twitter Стоун.

Представник Meta уточнив, що компанія не дозволить закликати до насильства проти російських громадян, але дозволить це робити у формі закликів «Смерть російським окупантам!».

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