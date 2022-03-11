Влада Харкова визнала: у 402 будинках тепла не буде до кінця війни

В Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

У 402 будинках Харкова комунальники зможуть відновити опалення лише після закінчення бойових дій. Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

За даними комунального підприємства «Харківські теплові мережі», це пов’язано з тим, що в результаті масованого обстрілу було пошкоджено теплові мережі і джерела теплопостачання.

Окремо міський голова Ігор Терехов пообіцяв: коли війна закінчиться нашою перемогою, у Харкові буде встановлено пам'ятник на честь комунальників.

Нагадаємо, рятувальники у Харкові та області продовжують розбирати завали після бомбардування житлових будинків, також знищено найбільший торгово-розважальний комплекс «Нікольський».

Як відомо, в Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.