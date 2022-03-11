Влада Харкова визнала: у 402 будинках тепла не буде до кінця війни
В Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
У 402 будинках Харкова комунальники зможуть відновити опалення лише після закінчення бойових дій. Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.
За даними комунального підприємства «Харківські теплові мережі», це пов’язано з тим, що в результаті масованого обстрілу було пошкоджено теплові мережі і джерела теплопостачання.
Окремо міський голова Ігор Терехов пообіцяв: коли війна закінчиться нашою перемогою, у Харкові буде встановлено пам'ятник на честь комунальників.
Нагадаємо, рятувальники у Харкові та області продовжують розбирати завали після бомбардування житлових будинків, також знищено найбільший торгово-розважальний комплекс «Нікольський».
Як відомо, в Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.
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