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    Влада Харкова визнала: у 402 будинках тепла не буде до кінця війни

    В Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    У 402 будинках Харкова комунальники зможуть відновити опалення лише після закінчення бойових дій. Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

    За даними комунального підприємства «Харківські теплові мережі», це пов’язано з тим, що в результаті масованого обстрілу було пошкоджено теплові мережі і джерела теплопостачання.

    Окремо міський голова Ігор Терехов пообіцяв: коли війна закінчиться нашою перемогою, у Харкові буде встановлено пам'ятник на честь комунальників.

    Нагадаємо, рятувальники у Харкові та області продовжують розбирати завали після бомбардування житлових будинків, також знищено найбільший торгово-розважальний комплекс «Нікольський».

    Як відомо, в Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: Харків Росія війна бомбардування #stoprussia
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    Влада Харкова визнала: у 402 будинках тепла не буде до кінця війни