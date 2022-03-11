Командир літака російської авіакомпанії засудив агресію РФ проти України (відео)

«Нам не потрібна ця війна», – звернувся капітан літака до пасажирів

«Війна з Україною – це злочин»

Командир літака російської авіакомпанії «Победа» засудив агресію РФ проти України. Відповідне відео з'явилося в мережі.

«Війна з Україною – це злочин. Треба зробити все, що можна, щоб її зупинити. Нам не потрібна ця війна», – звернувся чоловік під час звернення до пасажирів літака.

Варто зазначити, що на таку заяву пасажири відреагували оплесками.

Нагадаємо, збитки, які російська армія нанесла інфраструктурі України, сягають щонайменше $120 млрд, або майже 3,6 трлн грн