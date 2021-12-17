Україна депортувала вірменського «кримінального авторитета» (фото)

Це вже друга спроба депортувати чоловіка в країну походження

Із травня цього року чоловік перебував в санкційному списку РНБО

Громадянин Вірменії був визнаним суб’єктом підвищеного злочинного впливу рішенням Ради національної безпеки та оборони, повідомляє офіційний сайт Національної поліції.

У липні цього року була реалізована перша спроба депортації чоловіка, працівникам Національної поліції разом з Міграційною службою вдалось вивезти чоловіка за межі українського кордону. Та згодом він повернувся і до вчорашнього дня нелегально, без документів, переховувався в Одесі.

Сьогодні співробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області спільно з працівниками міграційної служби примусово повернули 41-річного іноземця до країни його походження.

Варто згадати, що лідери країн ЄС вирішили продовжити чинні економічні санкції, запроваджені проти Росії, ще на шість місяців. Санкції проти РФ діють вже 8 років, і зважаючи її на активізацію на українському кордоні вирішили ще продовжити їх дію.

До того ж, очільники МЗС Великої сімки заявили, що «будь-яке військове вторгнення матиме для Росії величезні наслідки, за які доведеться заплатити тяжку ціну».

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