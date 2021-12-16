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    Лідери ЄС домовилися продовжити санкції проти Росії

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    Лідери ЄС погодилися продовжити санкції проти РФ за агресію проти України - Лідери ЄС домовилися продовжити санкції проти Росії
    Лідери ЄС погодилися продовжити санкції проти РФ за агресію проти України
    фото з відкритих джерел

    Лідери країн ЄС вирішили продовжити чинні економічні санкції, запроваджені проти Росії, ще на шість місяців

    Лідери Європейського союзу домовилися продовжити санкції проти Росії за агресію проти України. Обмеження можуть бути продовжені ще на півроку. Про це повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свободи» Рікард Йозвяк в Twitter.

    При цьому він додав, що санкції проти РФ вже діють вісім років.

    «На тлі розмов про нові санкції проти Росії в Раді ЄС у разі повторного нападу на Україну, лідери ЄС погодилися продовжити чинні економічні санкції проти РФ ще на півроку. Вони діють вже 8 років», – написав він.

    Економічні санкції Євросоюзу вперше були введені 31 липня 2014 року у відповідь на дії Росії з дестабілізації ситуації в Україні.

    Вони були посилені у вересні 2014 року, а в березні 2015 року Європейська рада погодилася пов'язати їх тривалість із виконанням Мінських угод.

    З того час ЄС щопівроку продовжує дію економічних обмежень.

    Раніше повідомлялося, що Європарламент проведе дебати щодо ситуації на кордоні України.

    До слова, російський суд вперше підтвердив присутність регулярних військ РФ на Донбасі.

    У МЗС України наголосили, що таким чином російський суд підписав Кремлю явку з повинною.

    Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив Росію про наслідки для «Північного потоку-2» у разі вторгнення в Україну. При цьому він підкреслив, що його уряд виступає за непорушність кордонів.

    Як відомо, країни «Групи семи» (G7) єдині в засудженні нарощування російської військової міці та агресивної риторики щодо України – будь-яке військове вторгнення матиме для Росії величезні наслідки, за які доведеться заплатити тяжку ціну.

    Нагадаємо, глава МЗС Великої Британії закликала союзників об'єднатися проти агресії щодо України, попередивши, що вторгнення на її територію стане для Росії «стратегічною помилкою».

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    Теги: ЄС Росія санкції дебати
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    Лідери ЄС домовилися продовжити санкції проти Росії