Лідери G7 у спільній заяві пообіцяли підтримку Україні

Очільники МЗС Великої сімки завершили дводенну зустріч у Ліверпулі

Країни «Групи семи» (G7) єдині в засудженні нарощування російської військової міці та агресивної риторики щодо України – будь-яке військове вторгнення матиме для Росії величезні наслідки, за які доведеться заплатити тяжку ціну. Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ країн G7 та Високого представника ЄС щодо Росії та України, оприлюдненій за підсумками дводенної зутрічі у Ліверпул.

«Ми, міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів Америки та Високий представник Європейського Союзу, єдині у нашому засудженні нарощування військової міці Росії та агресивної риторики щодо України», – йдеться у заяві.

«Ми закликаємо Росію послабити ескалацію, використовувати дипломатичні канали та дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань щодо прозорості військової діяльності, як це закликав зробити президент Байден під час своєї розмови з президентом Путіним 7 грудня», – додали очільники дипломатії країн G7 та ЄС.

Також вони підтвердили «підтримку зусиль Франції та Німеччини у Нормандському форматі для досягнення повного виконання Мінських угод з метою врегулювання конфлікту на сході України».

«Будь-яке застосування сили для зміни кордонів суворо заборонено міжнародним правом. Росія не повинна сумніватися в тому, що подальша військова агресія проти України матиме величезні наслідки та тяжку ціну у відповідь», – сказано в заяві.

Міністри країн G7 та представник ЄС підтвердили «непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України, а також право будь-якої суверенної держави визначати своє майбутнє».

«Ми вітаємо стриману позицію України. Ми будемо інтенсифікувати нашу співпрацю щодо нашої спільної та всебічної відповіді», – додали голови МЗС країн G7 та представник ЄС.

Нагадаємо, глава МЗС Великобританії закликала союзників об'єднатися проти агресії щодо України, попередивши, що вторгнення на її територію стане для Росії «стратегічною помилкою».

Як повідомлялося раніше, Велика Британія і її союзники повинні працювати над пошуком альтернатив постачанням газу з Росії. Про це заявила голова британського міністерства закордонних справ Елізабет Трасс.

За її словами, вона планує працювати з партнерами, «щоб переконатися, що у вільних демократичних країн є можливість отримати альтернативу російським поставкам газу».

Нагадаємо, Росія побачила у вступі України до НАТО «ризик масштабного конфлікту в Європі».

Раніше у Білому домі сказали, коли Україна може приєднатися до НАТО.

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