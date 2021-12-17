У США запідозрили експідрядника Пентагону у шпигунстві на користь Росії

У США затримали колишнього підрядника Пентагону за спробу шпигунства на користь Росії

У разі доведення провини чоловіку загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення

У США затримали колишнього підрядника Міністерства оборони, якого спіймали на спробі шпигунства на користь Росії. Про це йдеться у повідомленні Міністерства юстиції США.

Зазначається, що 63-річний Джон Роув-молодший намагався надати російському уряду секретну інформацію про національну оборону. Чоловік майже 40 років пропрацював інженером-випробувачем для декількох затверджених підрядників оборонної промисловості, мав доступ до секретної інформації, пов'язаної з питаннями, що стосуються аерокосмічних технологій ВПС США.

«Після здійснення ряду порушень безпеки і виявлення пристрасного інтересу до справ Росії, зокрема можливості отримати дозвіл від уряду Росії, Роу був ідентифікований як потенційна інсайдерська загроза і звільнений», – йдеться в повідомленні.

ФБР почало секретну операцію, щоб визначити готовність Роу передати секретну інформацію іноземному уряду. У березні 2020 року Роу зустрівся зі співробітником ФБР, який видав себе за російського агента.

Протягом наступних восьми місяців Роу обмінявся більш ніж 300 електронними листами з російським агентом, підтвердивши свою готовність працювати на російський уряд і обговоривши свої знання секретної інформації, що стосується національної безпеки й військових інтересів США.

В одному з електронних листів він розкрив інформацію про національну оборону, яка перебувала під грифом «таємно», яка стосувалася конкретних операційних деталей систем радіоелектронної протидії, що використовуються на військових винищувачах США.

У разі доведення провини чоловіку загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення.

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