За заклики до санкцій у Білорусі можна буде сісти на 12 років. Лукашенко підписав закон

Тепер за заклики до санкцій у Білорусі загрожує позбавлення волі, причому чиновники за це можуть отримати до 12 років

У Білорусі запровадили кримінальну відповідальність за заклики до санкцій. Відповідний закон підписав невизнаний глава Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє «БелТА» у вівторок, 14 грудня.

«Законом запроваджується кримінальна відповідальність за заклики до застосування санкцій щодо Республіки Білорусь, її громадян та організацій», – сказано у повідомленні.

Тепер заклики до санкцій каратимуться позбавленням волі на строк до шести років – якщо заклики звернені до рядових осіб, 10 років – коли вони звернені до зарубіжних держав, міжнародних та іноземних організацій.

При цьому посадовцям загрожує 12 років позбавлення волі за заклики до санкцій, якщо вони «вчинені з використанням своїх службових повноважень або призвели до інших тяжких наслідків, наприклад, обмеження торгівлі, включення підприємств до списку санкцій».

До слова, сьогодні у Білорусі суд засудив блогера та політика Сергія Тихановського до 18 років колонії посиленого режиму.

Як відомо, нещодавно Олександр Лукашенко розповів про своє бачення білорусько-російської інтеграції, можливість розміщення в Білорусі ядерної зброї з РФ, а також приналежності Криму.

Раніше Лукашенко заявив, що всіма силами намагатиметься зробити Україну «нашою», від додав, що з РФ у найтіснішій зв’язці юридично, економічно і політично.

Зазначимо, що Лукашенко вважає себе «рідним братом» президента РФ Володимира Путіна за світоглядом. Він підкреслив, що саме останнім часом мав змогу переконатися «в дуже гарних стосунках» з Путіним.

Нагадаємо, що Лукашенко також наголосив, що у разі збройного конфлікту з Заходом і Україною Білорусь підтримає Росію.

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