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За день ЗСУ знищили три склади окупантів у Каховському районі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
За день ЗСУ знищили три склади окупантів у Каховському районі
Склади з боєприпасами окупантів злетіли в повітря
фото ілюстративне

ЗСУ продовжують завдавати ударів окупантам на Херсонщині

Збройні сили України знищили три російські склади з боєприпасами окупантів у Каховському районі на Херсонщині. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Удару по рашистах будо завдано 21 листопада, але про це стало відомо лише ввечері 22 листопада.

«Каховський район тепер, бо на Лівобережжі, топчик: ЗСУ «мінуснули» три склади БК та «вишенькою» – особовий склад ворога», – написав Братчук.

За день ЗСУ знищили три склади окупантів у Каховському районі фото 1

Як повідомляв Генштаб ЗСУ, 21 листопада ЗСУ уразили пункт управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та станцію радіоелектронної боротьби російських окупантів.

Триває 273-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.

Теги: окупанти війна росія Херсонщина ЗСУ

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