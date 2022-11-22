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Що пригальмовує контрнаступ ЗСУ – пояснення Банкової

Юрій Лящук
glavcom.ua
Що пригальмовує контрнаступ ЗСУ – пояснення Банкової
ЗСУ потребують пришвидшеної військової допомоги
фото з відкритих джерел

Процес деокупації пригальмовує логістичне постачання зброї

Затримки із логістикою та постачаннями озброєнь та боєприпасів дещо сповільнюють успішний контрнаступ Збройних сил України. Таку заяву зробив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк під час всеукраїнського телемарафону.

ЗСУ потребують пришвидшеної військової допомоги для продовження успішного контрнаступу.

«Процес деокупації пригальмовує логістичне постачання зброї. Інтенсивність війни дуже велика – 60 тис. обстрілів щоденно по наших позиціях. Безумовно, обсяг зброї, яку маємо отримати – зокрема снарядів до певних важких калібрів – величезний. А це складно логістично зробити швидко. Але я думаю, що ми з цим справимся», – зазначив Подоляк.

Раніше Олексій Данілов розповів, скільки ще зможуть рашисти гатити ракетами по Україні.

Нагадаємо, Шольц не виключає подальшу ескалацію війни в України.

Як відомо, триває 272 доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати ударів по об’єктах промисловості. Намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснюють інженерне обладнання лінії оборони, на окремих напрямках продовжують вести наступальні дії, ведуть повітряну розвідку.

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Теги: зброя Офіс президента контрнаступ ЗСУ Михайло Подоляк війна

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