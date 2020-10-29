За добу понад 360 українських лікарів захворіли на Covid-19



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Крім того, одужали 2990 пацієнтів з Covid-19

Також коронавірусом заразилися 287 дітей

В Україні за добу Covid-19 захворіли 363 медичних працівника. Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході брифінгу.

«За минулу добу (коронавірусною хворобою, - ред.) захворіло 7342 людини. З них 287 дітей, а також 363 медичних працівника. Було госпіталізовано 976 осіб. За останню добу в Україні зафіксовано 113 летальних випадків», – розповів міністр.

Крім того, одужали 2990 пацієнтів з Covid-19.

Глава МОЗ підкреслив, що за весь час пандемії в Україні захворіло 370 тис. 417 осіб, з них 21 тис. 430 дітей та 22 тис. 650 медичних працівників.

Нагадаємо, раніше Степанов заявляв, що з початку пандемії коронавірусу в Україні захворіли 21 812 медичних працівників.

Крім того, раніше повідомлялося, за 18 жовтня коронавірус підтвердили у 248 дітей та 184 медика.

До слова, у МОЗ назвали кількість жертв коронавірусу серед медиків.

Також, хворих на Covid-19 бельгійських лікарів попросили продовжувати працювати.