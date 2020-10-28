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    У світі

    Хворих на Covid-19 бельгійських лікарів попросили продовжувати працювати

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    Марайте додав, що медпрацівники з коронавірусом складають від 5% до 10% від загального числа співробітників лікарні - Хворих на Covid-19 бельгійських лікарів попросили продовжувати працювати
    Марайте додав, що медпрацівники з коронавірусом складають від 5% до 10% від загального числа співробітників лікарні

    Медиків просять виходити на роботу, якщо у них відсутні симптоми хвороби

    У бельгійському Льєжі лікарів, хворих на Covid-19, просять продовжувати працювати через брак персоналу. Про це пише CNN.

    Медиків просять виходити на роботу, якщо у них відсутні симптоми хвороби. Директор зі звʼязків з громадськістю лікарні Університету Льєжа Луї Марайте заявив CNN, що через брак персоналу у лікарні «не було іншого вибору», крім як просити працювати заражених лікарів і медсестер.

    «Це не проблема, оскільки вони працюють у коронавірусних відділеннях з пацієнтами, у яких також позитивний результат тестів», – додав він.

    Марайте додав, що медпрацівники з коронавірусом складають від 5% до 10% від загального числа співробітників лікарні. При цьому Марайте підкреслив, що лікарня не в праві примушувати до праці хворих працівників.

    Льєж є найбільшим містом регіону Валлонія і одним з лідерів за кількістю хворих на коронавірус. За даними національного інституту громадського здоровʼя, в країні з населенням 11,5 млн осіб за останній тиждень в середньому реєструвалося понад 13 тис. випадків захворювання на день.

    Нагадаємо, що спалах Covid-19 в Бельгії займає друге місце в Європі за кількістю нових випадків на душу населення після Чехії.

    лікарня хвороби населення коронавірус
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