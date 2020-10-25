У МОЗ назвали кількість жертв коронавірусу серед медиків



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Після смерті медпрацівника, у якого підтверджено Covid–19, проводиться розслідування, після якого приймають рішення про виплату компенсацій родичам

В Україні з початку пандемії коронавірусної хвороби померли 140 медичних працівників. На початку квітня кількість хворих медиків становила до 20% від загальної кількості інфікованих.

Про це розповів головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він зазначив, що українська система охорони здоров'я може витримати зростання захворюваності Covid–19, при якому щодоби будуть фіксувати 15–17 тис. нових випадків хвороби.

«Але ми не хочемо, щоб це відбувалося, оскільки це значне навантаження на лікарів. Лікарі емоційно виснажені, фізично виснажені. Вони працюють цілодобово у важкому режимі, виходять і постійно бачать порушення протиепідемічних норм: люди не надягають маски, не дотримують дистанцію, я вже не кажу про миття рук. І це емоційно впливає. Тут вони рятують життя, а тут хтось не слухає», – додав Ляшко.

Заступник міністра розповів, що зараз після смерті медпрацівника, у якого підтверджено Covid–19, проводиться розслідування, після якого приймають рішення про виплату компенсацій родичам.

«Ми з Мінсоцполітики обговорили, як спростити процедуру проведення таких розслідувань для працівників, які надають допомогу в лікарнях пацієнтам з Covid-19. Якщо людина працює в лікарні, отримує 300% надбавки, заразилася, стався летальний випадок, то додаткових розслідувань не потрібно, оскільки документально все і так зафіксовано, що вона працює з хворими на коронавірус», – додав він.