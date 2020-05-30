За добу в армії виявили 20 випадків коронавірусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лікуються вдома під наглядом медичної служби сім осіб

Всього за час пандемії одужало – 111 осіб

За минулу добу у Збройних Силах України зареєстровано 20 нових випадків Covid-19.

Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ.

«У закладах охорони здоров’я перебуває 13 осіб (Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону – один військовослужбовець, Чернівецький військовий госпіталь та Київська міська клінічна лікарня – по одному працівнику ЗС України).

У лазареті військової частини (Харківська область) перебуває 10 військовослужбовців. Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Отримують необхідне лікування. У військовослужбовців Харківської області симптоми захворювання відсутні.

Лікуються вдома під наглядом медичної служби сім осіб (Київська, Вінницька, Одеська, Чернівецька – по одному військовослужбовцю, Харківська область – один працівник ЗС України, Івано-Франківська – два військовослужбовця). Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Легкий перебіг захворювання».

Загалом станом на 30 травня в Збройних Силах України хворіє на Covid-19 107 осіб. Всього за час пандемії одужало – 111 осіб, летальних випадків – три.

Як повідомлялося, станом на 9:00 30 травня в Україні зафіксовано 393 нових випадків коронавірусу, це на 36 випадків менше, ніж учора (429). Усього виявлено 23 204 випадки коронавірусної хвороби.

Також зафіксовано 17 летальних випадків. Одужали 377 пацієнтів.

Всього за час пандемії в Україні захворіло 23 204 особи. З них смертельних випадків – 696. Також одужали 9 311 особи.

Коронавірус в Україні

Всього 23204

Хворіють 13197

Одужали 9311

Померли 696

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, в Україні станом на ранок п’ятниці, 29 травня, зафіксовано 429 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Також минулої доби 495 пацієнтів одужали, а 10 – померли. Для порівняння, минулої доби на коронавірус захворіли 477 людей, одужали 444, а померли 11 пацієнтів.