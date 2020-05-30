Офіційно: позитивний тест на коронавірус здали кілька гравців і представники персоналу «Карпат»



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«Карпати» можуть спровокувати дострокове завершення сезону в Україні Фото - ФК «Карпати»

Інфіковані пішли на режим самоізоляції

У львівських «Карпатах» підтвердили інформацію, що тестування на Covid-19 виявили позитивні результати в окремих гравців та серед персоналу львівських «Карпат». Інфіковані одразу ж були переведені на режим самоізоляції, симптоми захворювання відсутні.

Керівництво Української Асоціації Футболу та української Прем’єр-Ліги було оперативно повідомлено про ситуацію у таборі команди. Очікується, що невдовзі буде офіційно ухвалено рішення про неможливість проведення календарного матчу «Карпати» - «Маріуполь». Яка доля решти поєдинків 24-го туру УПЛ – наразі невідомо.

У клубі «Карпати» запевняють, що нададуть усю необхідну допомогу членам команди та працівникам клубу заради непоширення Covid-19. У понеділок карпатівці пройдуть ще одне тестування.