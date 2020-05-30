Оперативні дані МОЗ. В Україні зафіксовано 393 нові випадки коронавірусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всього за час пандемії в Україні захворіло 23 204 особи

За добу – 393 нових випадків

Станом на 9:00 30 травня в Україні зафіксовано 393 нових випадків коронавірусу, це на 36 випадків менше, ніж учора (429). Усього виявлено 23 204 випадки коронавірусної хвороби.

Також зафіксовано 17 летальних випадків. Одужали 377 пацієнтів.

Всього за час пандемії в Україні захворіло 23 204 особи. З них смертельних випадків – 696. Також одужали 9 311 особи.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок п’ятниці, 29 травня, зафіксовано 429 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Також минулої доби 495 пацієнтів одужали, а 10 – померли. Для порівняння, минулої доби на коронавірус захворіли 477 людей, одужали 444, а померли 11 пацієнтів.

Коронавірус в Україні

Всього 23204

Хворіють 13197

Одужали 9311

Померли 696

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 28 травня зафіксовано 22 382 випадків Covid-19, з них за добу – 477.

Зазначимо, що кількість виявлених випадків зараження коронавірусом нового типу Covid-19 в світі перевищила 5,808 мільйонів.