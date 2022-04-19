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    Події в Україні

    За минулу добу військові знищили літак і чотири безпілотники окупантів

    ППО за добу знищила винищувач Су-30 та ще шість повітряних цілей окупантів - За минулу добу військові знищили літак і чотири безпілотники окупантів
    ППО за добу знищила винищувач Су-30 та ще шість повітряних цілей окупантів
    фото з відкритих джерел

    Сили ППО ЗСУ за добу знищили сім повітряних цілей

    У понеділок Протиповітряна оборона України ліквідувала російський літак, чотири безпілотники і дві крилаті ракети ворога. Про це повідомляє пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ.

    За добу 18 квітня підрозділи ППО Повітряних сил та Сухопутних військ знищили сім повітряних цілей російських окупантів:

    • один літак (винищувач Су-30);
    • чотири БпЛА (ОТР);
    • дві крилаті ракети.

    Авіація Повітряних сил продовжує виконувати завдання з охорони повітряного простору та завдання вогневих уражень по російських військах.

    Раніше Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти почали битву за Донбас. Президент України пояснив, що нічого українського ми не віддамо, а чужого нам не треба.

    Нагадаємо, російські окупанти завдають по «Азовсталі» ударів надважкими авіабомбами. В укриттях комбінату перебуває орієнтовно тисяча цивільних.

    Як стало відомо, захисники Маріуполя відкинули російську пропозицію капітуляції – Шмигаль.

    Теги: росія окупанти Донбас ЗСУ авіація війна літак військові Україна президент окупація #stoprussia
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    За минулу добу військові знищили літак і чотири безпілотники окупантів