За минулу добу військові знищили літак і чотири безпілотники окупантів
Сили ППО ЗСУ за добу знищили сім повітряних цілей
У понеділок Протиповітряна оборона України ліквідувала російський літак, чотири безпілотники і дві крилаті ракети ворога. Про це повідомляє пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ.
За добу 18 квітня підрозділи ППО Повітряних сил та Сухопутних військ знищили сім повітряних цілей російських окупантів:
- один літак (винищувач Су-30);
- чотири БпЛА (ОТР);
- дві крилаті ракети.
Авіація Повітряних сил продовжує виконувати завдання з охорони повітряного простору та завдання вогневих уражень по російських військах.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти почали битву за Донбас. Президент України пояснив, що нічого українського ми не віддамо, а чужого нам не треба.
Нагадаємо, російські окупанти завдають по «Азовсталі» ударів надважкими авіабомбами. В укриттях комбінату перебуває орієнтовно тисяча цивільних.
Як стало відомо, захисники Маріуполя відкинули російську пропозицію капітуляції – Шмигаль.