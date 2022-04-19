За минулу добу військові знищили літак і чотири безпілотники окупантів

ППО за добу знищила винищувач Су-30 та ще шість повітряних цілей окупантів

Сили ППО ЗСУ за добу знищили сім повітряних цілей

У понеділок Протиповітряна оборона України ліквідувала російський літак, чотири безпілотники і дві крилаті ракети ворога. Про це повідомляє пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ.

За добу 18 квітня підрозділи ППО Повітряних сил та Сухопутних військ знищили сім повітряних цілей російських окупантів:

один літак (винищувач Су-30);

чотири БпЛА (ОТР);

дві крилаті ракети.

Авіація Повітряних сил продовжує виконувати завдання з охорони повітряного простору та завдання вогневих уражень по російських військах.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти почали битву за Донбас. Президент України пояснив, що нічого українського ми не віддамо, а чужого нам не треба.

Нагадаємо, російські окупанти завдають по «Азовсталі» ударів надважкими авіабомбами. В укриттях комбінату перебуває орієнтовно тисяча цивільних.

Як стало відомо, захисники Маріуполя відкинули російську пропозицію капітуляції – Шмигаль.