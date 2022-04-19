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    Події в Україні

    Доба на Донеччині: внаслідок обстрілів окупантів загинуло четверо цивільних

    Загалом починаючи з 24 лютого, на Донеччині від дій російських загарбників загинули 249 мирних жителів регіону - Доба на Донеччині: внаслідок обстрілів окупантів загинуло четверо цивільних
    Загалом починаючи з 24 лютого, на Донеччині від дій російських загарбників загинули 249 мирних жителів регіону
    фото з відкритих джерел

    П’ятеро поранених внаслідок обстрілів рашистів

    У понеділок, 18 квітня, на Донеччині внаслідок обстрілів російських загарбників четверо людей загинули та п’ять зазнали поранень. Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

    «Росія вбиває цивільних! 18 квітня внаслідок російських обстрілів загинуло ще четверо мирних людей на Донеччині: 2 у Торському, 1 у Шандригаловому, 1 у Роздольному. Ще 5 зазнали поранень», – зазначив керівник ОВА.

    За його словами, крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримали троє осіб, поранених на території Луганської області. Наразі неможливо встановити кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

    Згідно з інфографікою, яку опублікував голова ОВА, загалом на 18 квітня (на 20.00), починаючи з 24 лютого, на Донеччині від дій російських загарбників загинули 249 та були поранені 797 мирних жителів регіону.

    «Кожен росіянин відповість за свої злочини!», – наголосив Кириленко.

    Раніше Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти почали битву за Донбас. Президент України пояснив, що нічого українського ми не віддамо, а чужого нам не треба.

    Нагадаємо, російські окупанти завдають по «Азовсталі» ударів надважкими авіабомбами. В укриттях комбінату перебуває орієнтовно тисяча цивільних.

    Як стало відомо, захисники Маріуполя відкинули російську пропозицію капітуляції – Шмигаль.

    Теги: росія окупанти Донбас війна Україна Павло Кириленко окупація #stoprussia
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    Доба на Донеччині: внаслідок обстрілів окупантів загинуло четверо цивільних